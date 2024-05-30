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Новый вирус заставляет банкоматы выдать всю наличность

Источник:
Sibnet.ru
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Вредоносная программа EU ATM Malware появилась в даркнете, ее создатели уверяют, что она способна взламывать до 60% всех банкоматов в мире.

В частности, EU ATM Malware способна эффективно атаковать банкоматы ведущих производителей, таких как Diebold Nixdorf, Hyosung, Oki, Bank of America, NCR, GRG и Hitachi, пишет Daily Dark Web.

Утверждается, что при использовании вируса с каждого банкомата можно снять до 30 тысяч долларов, при использовании дополнительного оборудования сумма может вырасти до 50 тысяч. Фактически, банкомат отдает взломщику всю наличность,

EU ATM Malware работает автоматически, однако при необходимости злоумышленник может провести необходимые операции вручную. Авторы разработки распространяют ее по подписке, или предлагают платить комиссию за каждую успешную операцию по извлечению купюр.

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korvinsS

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-CIIAPTAK-

Светлая память тебе Настя,не забуду тебя как и Жанну!

Удавиков

жена оценила работу своего мужа, который входит в управляющую партию городом

HAAN27

От перемены мест слагаемых сумма взятки не меняется!!!