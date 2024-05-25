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Компания Hikvision внезапно покинула российский рынок

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Hikvision, один из крупнейших китайских производителей систем видеонаблюдения, без официальных объявлений покинула российский рынок.

Официальный российский сайт и страницы компании в соцсетях недоступны, телефоны не отвечают, пишет издание CNews. Для партнеров этот шаг оказался неприятным сюрпризом — компания занимала в России примерно половину рынка систем видеонаблюдения.

«Один из крупных производителей Hikvision, неожиданно для всех, практически полностью перестал отгружать свою продукцию и принимать заказы на проектное и канальное оборудование», — сообщил российский интегратор Hikvision на условиях анонимности.

Уход китайского производителя эксперты связывают с очередной волной американских санкций. Российский сайт Hikvision прекратил работать в период с 21 апреля по 3 мая 2024 года — теперь на нем висит сообщение о проведении технических работ.

Страница компании «ВКонтакте» удалена, а официальные публикации в телеграм-канале перестали появляться в марте 2022 года. Телефоны во всех российских городах присутствия Hikvision не отвечают.

Теперь большинство интеграторов, монтажных компаний и заказчиков находятся в неудобном положении — им предстоит оперативно пересчитывать их решения на других вендоров, а также заново согласовывать проекты.

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scorpion_ss_

Они забыли сказать что буи собственно наши и мы их выставляем в интересах обеих сторон, половину убрали,...

velam

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