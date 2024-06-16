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Саудовская Аравия показала проект плавучего города будущего

Источник:
Sibnet.ru
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Агентство развития территорий Саудовской Аравии NEOM опубликовало видео с рассказом о плавучем портовом городе Оксагон (Oxagon). 

Плавучий город станет самой передовой автоматизированной логистической зоной в мире. Шестиугольный Oxagon расположится возле Суэцкого канала. Диаметр его на воде составит 7 километров. 

Он будет функционировать только с помощью возобновляемых источников энергии — солнечных батарей и ветряных станций. Электрички станут основным транспортом в городе. Железная дорога охватит весь шестиугольник.

Проект обещают закончить к 2030 году. На первом этапе здесь будут жить около 90 000 человек.

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Топ комментариев

Asd10

Привыкший обманывать судит по себе.

mosquito__2010

Думаешь тцк спасут Украину с её текущим режимом ?

mosquito__2010

Ха ха ха ха ) Такое позорище, испанский матерьбожья стыд

mosquito__2010

Ты уж так на старте то не сливайся, люди же смеются.