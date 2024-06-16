Саудовская Аравия показала проект плавучего города будущего

Агентство развития территорий Саудовской Аравии NEOM опубликовало видео с рассказом о плавучем портовом городе Оксагон (Oxagon).

Плавучий город станет самой передовой автоматизированной логистической зоной в мире. Шестиугольный Oxagon расположится возле Суэцкого канала. Диаметр его на воде составит 7 километров.

Он будет функционировать только с помощью возобновляемых источников энергии — солнечных батарей и ветряных станций. Электрички станут основным транспортом в городе. Железная дорога охватит весь шестиугольник.

Проект обещают закончить к 2030 году. На первом этапе здесь будут жить около 90 000 человек.