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Маск пообещал заполонить свои заводы человекоподобными роботами

Источник:
ТАСС
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Тысячи человекоподобных роботов Optimus будут работать на заводах по производству электромобилей Tesla, заявил глава компании Tesla Илон Маск.

Уровень автономности роботов-гуманоидов вскоре удастся существенно повысить — достаточно будет дать им задание в устной форме или показать какое-либо действие и попросить сделать то же самое, цитирует ТАСС Маска.

Он не исключил, что роботы Optimus следующих поколений смогут приобретать новые навыки, смотря видео, «подобно тому, как это делают люди».

Идею создания робота Маск озвучил в августе 2021 года. Согласно представленному тогда проекту, Optimus будет ростом с человека, сможет поднимать вес порядка 20 килограммов и помогать человеку с выполнением повседневных задач.

В октябре 2022 года глава Tesla представил прототип человекоподобного робота Optimus. Тогда робот вышел на сцену и помахал присутствующим в зале.

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Топ комментариев

mosquito__2010

США - бесконечный источник лапши для инфантилов ) Украина - бесконечный источник инфантилов хавающих...

mosquito__2010

Цитата(Alex B 69 @ 13.6.2024, 12:00) А нужно ли ТАКОЕ нато украинским бойцам и командирам..? Особенно...

Nik3316

подтерлась твоя украина своими боевыми знаменами...

Asd10

Заметь, что вышеотписавшийся "пацифист" прямо призывает жахнуть. Видать ему мозги начисто вымыло. Бяда!