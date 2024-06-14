«Яндекс» создаст отдельный бренд для роботов и дронов

«Яндекс» создаст отдельный бренд для проектов, связанных с беспилотными автомобилями и роботами-доставщиками.

«Все проекты "Яндекса", связанные с беспилотными автомобилями и роботами-доставщиками, планируется развивать внутри одного направления под брендом "Автономный транспорт"», — рассказал ТАСС источник.

Компания также подала заявку на товарный знак «Автономный транспорт», следует из базы Роспатента.

Направление автономного транспорта будет отвечать за разработку программного обеспечения и компонентов, а также создание роботов и беспилотных автомобилей.

«Это все делается в Москве. ПО и большинство компонентов разработаны внутри "Яндекса"», — сказал источник.