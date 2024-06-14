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«Яндекс» создаст отдельный бренд для роботов и дронов

Источник:
ТАСС
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Робот-курьер «Яндекса»
Робот-курьер «Яндекса»
Фото: Shvicha / CC BY-SA 4.0

«Яндекс» создаст отдельный бренд для проектов, связанных с беспилотными автомобилями и роботами-доставщиками.

«Все проекты "Яндекса", связанные с беспилотными автомобилями и роботами-доставщиками, планируется развивать внутри одного направления под брендом "Автономный транспорт"», — рассказал ТАСС источник.

Компания также подала заявку на товарный знак «Автономный транспорт», следует из базы Роспатента.

Направление автономного транспорта будет отвечать за разработку программного обеспечения и компонентов, а также создание роботов и беспилотных автомобилей.

«Это все делается в Москве. ПО и большинство компонентов разработаны внутри "Яндекса"», — сказал источник.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Твоим вопросам необходим клинический анализ, как и персонажам с ролика держащих советское знамя и выкрикивая...

Nik3316

подтерлась твоя украина своими боевыми знаменами...

mosquito__2010

Цитата(Alex B 69 @ 13.6.2024, 12:00) А нужно ли ТАКОЕ нато украинским бойцам и командирам..? Особенно...

Asd10

Заметь, что вышеотписавшийся "пацифист" прямо призывает жахнуть. Видать ему мозги начисто вымыло. Бяда!