«Яндекс» создаст отдельный бренд для роботов и дронов

Робот-курьер «Яндекса»
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«Яндекс» создаст отдельный бренд для проектов, связанных с беспилотными автомобилями и роботами-доставщиками.
«Все проекты "Яндекса", связанные с беспилотными автомобилями и роботами-доставщиками, планируется развивать внутри одного направления под брендом "Автономный транспорт"», — рассказал ТАСС источник.
Компания также подала заявку на товарный знак «Автономный транспорт», следует из базы Роспатента.
Направление автономного транспорта будет отвечать за разработку программного обеспечения и компонентов, а также создание роботов и беспилотных автомобилей.
«Это все делается в Москве. ПО и большинство компонентов разработаны внутри "Яндекса"», — сказал источник.