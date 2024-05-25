Официальный чат-бот Microsoft Copilot запустили в Telegram

Microsoft запустила бета-версию своего чат-бота Copilot в мессенджере Telegram, сообщает пресс-служба компании. Чат-бот с функциями искусственного интеллекта способен отвечать на вопросы пользователей непосредственно в мессенджере.

Чтобы пользоваться чат-ботом, необходимо войти в Telegram и запустить Copilot по официальной ссылке. После приветствия потребуется пройти регистрацию с подтверждением номера телефона. Затем Copilot уведомит о суточном лимите бесплатного использования в 30 запросов.

При этом Copilot может не только отвечать на вопросы пользователей, но и выполнять некоторые полезные действия. Например, если предоставить ему фрагмент кода с ошибкой, он не только обнаружит проблему, но и предложит метод ее исправления.

Чат-бот Copilot доступен в Telegram с 25 мая. Однако из-за введенных санкций авторизоваться для его использования с российскими телефонными номерами на данный момент невозможно.