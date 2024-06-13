Firefox закрыл россиянам обход блокировок

Расширение для браузера Firefox, позволяющие обходить установленные в России блокировки интернета, стали недоступны в официальном каталоге Mozilla для пользователей из России.

В частности, Mozilla Corporation заблокировала на территории России ряд прокси-сервисов, а также публичных VPN. При попытке открыть из России их страницы в каталоге расширений для Firefox отображается сообщение, что «страница недоступна в вашем регионе».

При попытке скачать их по прямым ссылкам сайт Mozilla выдает ошибку HTTP 451 — «недоступно по юридическим причинам». Номер ошибки отсылает к знаменитому роману Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».

Браузер Firefox использует расширения формата, который отличается от используемого в браузерах на движке Chromium. Последний применяется в Google Chrome, «Яндекс Браузер», Microsoft Edge.

1 марта в России вступил в силу закон, запрещающий рекламу или популяризацию средств обхода блокировок, к которым относятся и VPN-сервисы. При этом закон не запрещает использовать подобное программное обеспечение.