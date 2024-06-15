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Мессенджер Slack заморозит учетные записи россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Корпоративный мессенджер Slack начал предупреждать российских пользователей о приостановке учетных записей из-за санкций, введенных США на предоставление программного обеспечения и IT-услуг в Россию.

«К сожалению, в соответствии с действующим законодательством мы вынуждены приостановить действие вашей учетной записи и приостановим его через 30 дней», — говорится в письме компании, разосланном российским клиентам.

Разработчик объяснил решение тем, что соблюдает законы о санкциях и экспортном контроле США, ЕС и других применимых юрисдикций, включая ограничения на предоставление программного обеспечения и услуг в Россию.

Владелец мессенджера Slack — американская компания Salesforce. Она еще 7 марта 2022 года опубликовал сообщение о прекращении работы с клиентами из России, однако при этом не упоминала Slack.

12 июня 2024 года Минфин США анонсировал новые IT-санкции, которые запрещают поставлять «любому лицу в России» IT-услуги, включая поддержку и облачное сопровождение. Запрет вступит в силу 12 сентября 2024 года.

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Asd10

Привыкший обманывать судит по себе.

mosquito__2010

Думаешь тцк спасут Украину с её текущим режимом ?

mosquito__2010

Ты уж так на старте то не сливайся, люди же смеются.

GammiPluh

Заявлять такое официальный Китай не стал бы никогда) Зеленский конечно клоун, но злить Китай это тупо