Новая функция WhatsApp упростит смену смартфона

Перенос чатов WhatsApp со старого устройства на новое упрощен с помощью QR-кодов, соответствующую функцию представили разработчики.

Нововведение появилось в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.9.19. Новая функция позволяет переносить аккаунт, чаты и все данные между старым и новым смартфонами. Она призвана облегчить процесс переноса истории сообщений при смене смартфона.

Для переноса чатов в WhatsApp старым методом используется облачный сервис «Google Диск». Теперь пользователи бета-версии мессенджера получили более простой и быстрый вариант, пишет портал WABetaInfo.

Пользователям достаточно отобразить QR-код на экране нового устройства и отсканировать его с помощью старого смартфона, чтобы мгновенно перенести все чаты напрямую, минуя необходимость создания облачных резервных копий.