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Выпущен самый прочный в мире смартфон

Источник:
Ifanr.com
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Смартфон AGM X6
Смартфон AGM X6
Фото: © AGM

Китайская компания AGM представила самый прочный в мире смартфон AGM X6, который можно бросить в костер или сварить в кипящей воде без риска повреждения.

Корпус AGM X6 защищен от воды и пыли по стандарту IP69. Разработчики уверяют, что аппарат сохраняет свою работоспособность, если бросить его в костер на одну минуту или опустить в кастрюлю с кипящей водой.

Также AGM X6 не боится падения на грунт с высоты до 60 метров. Если смартфон в ходе таких экстремальных испытаний все-таки сломается, компания по гарантии бесплатно заменит устройство на новое.

Что касается «железа», что здесь новинка получила довольно посредственную начинку — за производительность отвечает процессор UniSoC T750. Экран размером в 6,78 дюйма поддерживает разрешение 2460x1080 пикселей, емкость батареи составляет 5000 мАч.

Стоимость AGM X6 на китайском рынке составляет 2799 юаней — по текущему курсу это около 35 тысяч рублей. При этом новинка также имеет лимитированную версию AGM X6 Zero с прозрачной задней крышкой, которая обойдется на треть дороже.

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