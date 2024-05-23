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Telegram запустит новую виртуальную валюту

Источник:
Sibnet.ru
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Мессенджер Telegram с 12 июня запускает новую виртуальную валюту Telegram Stars, с помощью которой пользователи смогут рассчитываться за товары и услуги в ботах.

Приобрести Telegram Stars можно будет через инструмент покупок в магазинах приложений App Store и Google Play. Разработчикам ботов и мини-приложений будет предоставлена возможность конвертировать Telegram Stars в TON.

Telegram вводит валюту вынуждено, так как прежний способ расчетов за товары и услуги в ботах и мини-приложениях вне Telegram признали нарушающим «Руководство по обзору приложений» в правилах App Store.

Теперь все платежи пользователей в ботах и мини-приложениях будут возможны исключительно в Telegram Stars, однако прежняя схема оплаты за товары и услуги может сохраниться при использовании версий приложения, загруженных не из App Store и Google Play.

Например, таким образом сейчас граждане России могут оплачивать подписку Telegram Premium через @PremiumBot.

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number10

На войне не думают, там все на реакции, за доли секунды все происходит.

mosquito__2010

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melv

Российские войска не "захватили", а освободили. Жаль, что журналист этого не знает.