Евросоюз принял первый в мире закон об искусственном интеллекте

Евросоюз согласовал первый в мире закон, регулирующий использование искусственного интеллекта. Документ устанавливает «всеобъемлющие правила» для технологий ИИ.

В частности, документ полностью запрещает использование так называемых систем «социального рейтинга», которые ранжируют граждан на основе анализа их данных. Такие модели в настоящее время существуют в Китае.

Также запрещено прогнозное моделирование для нужд полиции, передает CNBC. Системы искусственного интеллекта будет нельзя использовать для эмоционального распознавания на рабочих местах и в школах.

Системы ИИ высокого риска, такие как автономные автомобили, медицинские устройства, финансовые и образовательные сервисы, будут оцениваться на предмет угроз здоровью, безопасности и правам граждан.

Кроме того, закон вводит жесткие ограничения на так называемые генеративные системы ИИ, к которым относится, например, ChatGPT. Для них устанавливаются требования соблюдения законодательства об авторских правах и раскрытия информации об обучении моделей.

За нарушение закона компании будут оштрафованы на сумму до 35 млн евро или 7% годовой выручки. Основная цель закона — в обеспечении доверия, прозрачности и подотчетности при использовании технологий ИИ.