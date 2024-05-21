«Госуслуги» получили функцию отзыва электронной подписи

Минцифры объявило о запуске нового сервиса на «Госуслугах» по отзыву сертификата квалифицированной электронной подписи

Если удостоверяющий центр подключен к сервису, кнопка «Отозвать» появляется в разделе «Электронная подпись» личного кабинета «Госуслуг», сообщает пресс-служба ведомства.

Заявление в личном кабинете «Госуслуг» подписывается квалифицированной электронной подписью. Можно использовать сертификат любого аккредитованного удостоверяющего центра, в том числе полученный в «Госключе».

Отзыв сертификата может понадобиться, если человек сменил ФИО, потерял материальный носитель, на который записан сертификат, или если он больше не планирует пользоваться электронной подписью.