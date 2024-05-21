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«Госуслуги» получили функцию отзыва электронной подписи

Источник:
Sibnet.ru
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Минцифры объявило о запуске нового сервиса на «Госуслугах» по отзыву сертификата квалифицированной электронной подписи

Если удостоверяющий центр подключен к сервису, кнопка «Отозвать» появляется в разделе «Электронная подпись» личного кабинета «Госуслуг», сообщает пресс-служба ведомства.

Заявление в личном кабинете «Госуслуг» подписывается квалифицированной электронной подписью. Можно использовать сертификат любого аккредитованного удостоверяющего центра, в том числе полученный в «Госключе».

Отзыв сертификата может понадобиться, если человек сменил ФИО, потерял материальный носитель, на который записан сертификат, или если он больше не планирует пользоваться электронной подписью.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Это как говориться сколько угодно, всё равно после катастрофических нарушений конституции Украины в 2014...

paramedic

Сбер принимает монеты с комиссией, якобы за пересчёт. Шах и мат! )))

Asd10

Гитлер тоже на генералов кричал, что они украли у него победу. Видимо наследственное.

mosquito__2010

"Киев будет наставать на своих условиях" - вот уж точно горбатого могила исправит. Ничему не учатся....