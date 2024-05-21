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Samsung показала первый в мире дисплей QD-LED

Источник:
SamMobile
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Первая в мире панель QD-LED
Первая в мире панель QD-LED
Фото: © Samsung

Компания Samsung Display на выставке SID 2024 представила новые технологии дисплеев. Среди них оказалась первая в мире панель QD-LED.

Панели QD-LED от OLED отличаются тем, что в них не используются органические полимеры, из-за которых OLED-дисплеи подвержены выгоранию. Вместо органики в QD-LED используется полупроводниковый материал. В результате QD-LED-матрицы более долговечны.

Благодаря использованию более стабильных материалов при их производстве изготовление таких панелей упрощается с помощью технологии струйной печати. Кроме этого, подсветка в этом дисплее не содержит опасного для окружающей среды кадмия.

В качестве демонстрации технологии QD-LED компания Samsung показала 18,2-дюймовый экран с разрешением 3200x1800 пикселей и яркостью 250 кд/м2. Отмечается, что разработка Samsung получила премию выставки Best Paper Of The Year.

Кроме этого, Samsung показала 31,5-дюймовый 4K-дисплей с частотой обновления 240 Гц и 27-дюймовый QD-OLED-монитор с частотой обновления 360 Гц. Также компания продемонстрировала 65-дюймовый 4K-экран QD-OLED с яркостью 3000 кд/м2.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Это как говориться сколько угодно, всё равно после катастрофических нарушений конституции Украины в 2014...

paramedic

Сбер принимает монеты с комиссией, якобы за пересчёт. Шах и мат! )))

Asd10

Гитлер тоже на генералов кричал, что они украли у него победу. Видимо наследственное.

mosquito__2010

"Киев будет наставать на своих условиях" - вот уж точно горбатого могила исправит. Ничему не учатся....