Найден способ вдвое ускорить Windows 11

Специалисты обнаружили случаи самопроизвольного включения программного обеспечения, встроенного в Windows 11. Оно существенно замедляет работу операционной системы.

Речь идет о BitLocker. Это программное обеспечение для шифрования данных, хранящихся на накопителе, разработанное Microsoft и включенное в состав операционной системы. Отключение BitLocker двукратно повышает скорость работы жестких дисков и SSD.

При этом пользователь может даже не подозревать об активации BitLocker, пишет немецкое издание Deskmodder. Для отключения программы необходимо перейти в раздел «Конфиденциальность и безопасность» Windows 11 и деактивировать параметр BitLocker.

BitLocker использует шифрование AES 128/256, которое серьезно задействует вычислительные ресурсы ПК. Таким образом, замедление работы операционной системы будет сильнее всего наблюдаться на ПК со слабыми моделями процессора.