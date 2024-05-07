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Найден способ вдвое ускорить Windows 11

Источник:
Deskmodder
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Специалисты обнаружили случаи самопроизвольного включения программного обеспечения, встроенного в Windows 11. Оно существенно замедляет работу операционной системы.

Речь идет о BitLocker. Это программное обеспечение для шифрования данных, хранящихся на накопителе, разработанное Microsoft и включенное в состав операционной системы. Отключение BitLocker двукратно повышает скорость работы жестких дисков и SSD.

При этом пользователь может даже не подозревать об активации BitLocker, пишет немецкое издание Deskmodder. Для отключения программы необходимо перейти в раздел «Конфиденциальность и безопасность» Windows 11 и деактивировать параметр BitLocker.

BitLocker использует шифрование AES 128/256, которое серьезно задействует вычислительные ресурсы ПК. Таким образом, замедление работы операционной системы будет сильнее всего наблюдаться на ПК со слабыми моделями процессора.

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Топ комментариев

GammiPluh

Причем тут НАТО, Белоруссия и Молдавия? У них пол Африки из под носа увели, а они рисуют красные линии...

Asd10

"Просьба законных" - это ты правильно в кавычки взял. Нет вна Украине законной власти после 14 года....

scorpion2777

Потом это когда? Бомб нема, самолётов нема, страны нема, хозяин ненадёжный, так когда?

Asd10

Картошку сажать, или на фик не надо? 🤔