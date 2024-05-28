Windows научилась распознавать текст из фото на смартфоне

Microsoft представила функцию оптического распознавания текста в приложении Phone Link. Она уже доступна в тестовых сборках Windows 11, распространяемой для участников программы Windows Insider.

Свежая версия приложения Phone Link под номером 1.24051.91.0 в Windows 11 позволяет извлекать полезные фрагменты текста с фотографий, снятых на телефон с Android, и копировать их прямо на компьютер.

Phone Link на стороне смартфона позволяет синхронизировать вызовы, сообщения, уведомления и изображения, а также транслировать видео с камеры Android-смартфона на компьютер с Windows.

В прошлом году инструмент «Ножницы» в Windows получил опцию извлечения текста. Тогда же Phone Link научилась отображать уведомления, когда мобильное устройство делает снимок. Это изображение можно перенести в «Ножницы» и извлечь текст из него.