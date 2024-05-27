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Windows 11 получит «упрощенную» версию

Источник:
Sibnet.ru
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Microsoft выпустит новую операционную систему Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 с пониженными системными требованиями, сообщает пресс-служба корпорации.

Такая Windows 11 сможет функционировать даже с устаревшими видеокартами на базе DirectX 10 или без поддержки DirectX, при этом обязательная для обычной версии ОС поддержка Secure Boot и TPM станет опциональной.

Новая версия обладает также вдвое сниженными минимальными системными требованиями для объема памяти: необходимо только 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Она поддерживает процессоры Qualcomm.

Windows 11 IoT Enterprise ориентирована на функциональные устройства вроде банкоматов и терминалов оплаты, а также систем промышленной автоматизации, на цифровые рекламные конструкции и информационные киоски.

Тема: Человек и компьютер
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