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Google разрешила дарить игры и приложения в Play Store

Источник:
Androidauthority.com
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Google разрешила дарить игры и приложения в цифровом магазине Play Store, новая функция была представлена на конференции Google I/O.

Теперь во время покупки будет появляться всплывающее меню, где можно выбрать вариант «Попросить заплатить кого-то другого». Далее приложение сформирует ссылку на оплату, которой можно поделиться с любым пользователем. Она действительна 24 часа.

Как только человек нажмет «Попросить кого-нибудь заплатить за этот товар», появится окно с предложением поделиться ссылкой на оплату — ее можно отправить своему другу или родственнику в приложении «Сообщения», на почту или в мессенджеры.

Аналогичным образом можно не только купить игры и приложения, но и сделать внутриигровую покупку, а также приобрести дополнительный контент в программах. При этом с подписками такая функция не работает.

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