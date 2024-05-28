YouTube затруднил просмотр с блокировщиками рекламы

YouTube добавил новую функцию, затрудняющую просмотр контента с включенным блокировщиком рекламы. Она автоматически перематывает видео до конца, если блокировщик включен.

Повторное воспроизведение не решает проблему, как и попытка воспроизвести видео со случайного места. Новая функция работает со всеми известными расширениями по обходу рекламы.

Изначально платформа отображала сообщение с рекомендацией отключить блокировщик, но этот подход мало что дал, поскольку пользователи просто игнорировали сообщение. Затем YouTube начал ограничивать загрузку и буферизацию видео.

Пользователи рассчитывают, что разработчики блокировщиков рекламы смогут доработать свои продукты, чтобы они могли справиться с ограничением. Альтернативный выход — оформить подписку YouTube Premium.