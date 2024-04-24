Windows 11 запустила рекламу в меню «Пуск»

Компания Microsoft начала распространять обновление KB5036980, которое активирует функцию показа рекламы в разделе рекомендаций меню «Пуск» в стабильных сборках операционной системы.

«В разделе "Рекомендуемые" меню "Пуск" будут демонстрироваться некоторые приложения из Microsoft Store. Эти приложения созданы небольшой группой избранных разработчиков», — говорится в примечании к пакету обновлений.

Реклама в меню «Пуск» призвана помочь пользователям Windows 11 найти больше приложений. Она также будет полезна разработчикам, которых Microsoft пытается побудить создавать больше программных решений для Windows.

При этом пользователи могут отключить рекламу. Для этого после установки пакета KB5036980 нужно перейти в настройки персонализации и отключить опцию «Показывать рекомендации».