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Роскомнадзору предложили заблокировать TikTok

Источник:
ТАСС
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Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила Роскомнадзору рассмотреть блокировку TikTok в России.

В обращении отмечается, что российские социальные сети за счет этого нарастят аудиторию примерно на 30 миллионов человек. Именно столько сейчас составляет аудитория российского сегмента приложения.

Ассоциация просит проверить TikTok на предмет локализации данных пользователей, поскольку соцсеть по-прежнему дает смотреть видео и оставлять под ними комментарии. Специалисты также не смогли найти в соцсети признаков исполнения закона о рекомендательных алгоритмах.

Приложение TikTok в России сейчас работает, но доступны лишь видеоролики двухлетней давности. Кроме этого, блогеры лишились потенциальных доходов от просмотров.

Эксперты указывают, что в текущей конфигурации данная площадка в России на сегодня просто оттягивает пользователей от отечественных платформ, которые пришли на смену TikTok. В этом списке — «VK видео», Yappy, «Дзен» и ряд других.

В случае выявления нарушений ассоциация просит Роскомнадзор рассмотреть применение «высшей меры наказания» — блокировку на территории России. Регулятор уже принял обращение и рассмотрит его до 8 мая.

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