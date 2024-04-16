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Представлен первый отечественный смартфон на KasperskyOS

Источник:
Sibnet.ru
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Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский представил рабочий российский образец смартфона на операционной системе KasperskyOS.

Работоспособное устройство было продемонстрировано участникам инновационного саммита компании «Систэм электрик», пишет ТАСС. Аппаратная часть устройства реализована специалистами компании «Аквариус».

Представленный смартфон является одним из исследовательских образцов, уточнила пресс-служба Kaspersky. Оперативная система может устанавливаться на устройства российских и азиатских поставщиков при соблюдении определенных условий.

Напомним, KasperskyOS — отечественная операционная система, микроядро которой написано с нуля. Главная особенность ОС — для нее не требуются антивирусы, система защищена от любых, даже неизвестных угроз.

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joseph

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