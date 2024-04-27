Продавцы на «Авито» начали принимать заказы на поставку необычного устройства Rabbit R1 из США с искусственным интеллектом. За него просят от 30 тысяч рублей.

При этом в США цифровой помощник продается за 199 долларов — это примерно 18 тысяч рублей по текущему курсу. Кроме этого, в России Rabbit R1 будет работать с некоторыми ограничениями, так как встроенная в него нейросеть предназначен для использования на американском рынке.

Rabbit R1 оснащен 2,88-дюймовым сенсорным экраном, вращающейся камерой для фото и видео зрения, а также колесиком, которое отвечает за управление. Работает он на базе чипа MediaTek Helio P35 с предустановленными 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Устройство использует собственную операционную систему Rabbit OS, в которую встроены алгоритмы искусственного интеллекта. Для управления приложениями оно запускает «большую модель действий», работа которой напоминает голосовых помощников Alexa и Google Assistant.

Модель запускается через облачную платформу Rabbit Hole. Там пользователям предварительно понадобится авторизоваться во всех приложениях, с которыми они хотят работать. Например, можно попросить устройство заказать еду в определенном приложении.