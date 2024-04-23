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Названы лучшие ультрабюджетные смартфоны

Источник:
«Палач»
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Смартфон Tecno Pova Neo 3
Смартфон Tecno Pova Neo 3
Фото: © Tecno

Эксперты портала «Палач» составили подборку из трех лучших смартфонов, стоимость которых в России не превышает 10 тысяч рублей.

Список открывает Tecno Pova Neo 3, актуальная стоимость которого составляет чуть больше 9 тысяч рублей. За эти деньги смартфон предлагает большой 6,82-дюймовый IPS-экран с частотой 90 Гц.

За производительность устройства отвечает чип MediaTek Helio G85, дополненный 4 ГБ оперативной памяти и 128 Гбайт постоянной памяти. Смартфон также выделяется «долгоиграющим» аккумулятором емкостью 7000 мАч.

На втором месте рейтинга Infinix Hot 30. Смартфон получил 6,78-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 90 Гц. Он предлагает чип Helio G88, 4 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку, стоимость аппарата — от 7,8 тысячи рублей.

В тройку лучших также попал Xiaomi Poco M5 — он оснащен IPS-экраном на 6,58 дюйма с частотой 90 Гц. У него самый мощный среди ультрабюджетников чип Helio G99. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. В России аппарат можно найти за 9,1 тысячу рублей.

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