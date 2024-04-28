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Почти 75% россиян предпочли смартфоны на Android

Источник:
«Известия»
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Большинство (74%) россиян выбирают смартфоны на операционной системе Android, на iOS — лишь 18, свидетельствуют результаты совместного опроса «Мегамаркета» и медиахолдинга Rambler&Co.

Остальные 4% предпочитают Windows Phone и другие ОС, и также 4% опрошенных пользуются кнопочными телефонами, приводят «Известия» результаты опроса.

Ключевым фактором при выборе нового устройства для 37% россиян оказался объем памяти, при этом лишь 16% опрошенных обращают внимание на бренд. Для 12% респондентов особенно важны характеристики процессора, а 8% фокусируются на операционной системе девайса.

К менее популярным параметрам относятся качество камеры и размер устройства — на каждый показатель обращают внимание по 7% опрошенных. Внешний вид гаджета, его совместимость с другими устройствами и возможность поддержки определенных приложений не так важны.

Аналитики «Мегамаркета» отмечают три бренда-лидера по продажам смартфонов в категории мобильных телефонов: Apple (более 25%), Xiaomi (более 18%) и Samsung (более 16%).

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