iPhone оснастят сенсорными кнопками включения и управления громкостью

Будущие смартфоны серии iPhone 16 впервые в истории линейки получат сенсорные кнопки регулировки громкости и включения.

Емкостные кнопки потребуют внедрения в устройства дополнительных микросхем SiP, пишет портал WCCFTech. Их производством займется компания ASE. Для этого производитель расширил собственное производство, поставки начнутся в третьем квартале текущего года.

Изначально сенсорные кнопки планировалось установить во флагманские iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, однако из-за неизвестных технических проблем от нововведения тогда отказались. Теперь к этой идее вернулись.

При этом не все клавиши управления на устройстве станут емкостными — кнопки действия и спуска затвора камеры останутся твердотельными. Ожидается, что предстоящая серия смартфонов iPhone 16 выйдет осенью 2024 года.