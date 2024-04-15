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Telegram получил инструмент для простого создания стикеров

Источник:
Sibnet.ru
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Разработчики Telegram представили редактор, позволяющий пользователям мессенджера создавать в мобильном приложении и редактировать собственные стикеры из любых изображений.

С помощью редактора можно вырезать фрагменты фотографий, удалять или восстанавливать определенные части изображения и обрамлять их классическим белым контуром. К ним также можно добавлять текст, анимации и другие графические элементы, сообщается в официальном блоге мессенджера.

Чтобы создать стикер, необходимо нажать на кнопку «+» в разделе стикеров в поле ввода сообщения. Созданные стикеры можно отправлять в чатах или добавлять в собственные наборы стикеров с возможностью общего доступа.

При добавлении стикера в коллекцию пользователю предлагается выбрать подходящие эмодзи из перечня, созданного на основе анализа изображения с применением алгоритмов искусственного интеллекта.

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