Telegram получил инструмент для простого создания стикеров

Разработчики Telegram представили редактор, позволяющий пользователям мессенджера создавать в мобильном приложении и редактировать собственные стикеры из любых изображений.

С помощью редактора можно вырезать фрагменты фотографий, удалять или восстанавливать определенные части изображения и обрамлять их классическим белым контуром. К ним также можно добавлять текст, анимации и другие графические элементы, сообщается в официальном блоге мессенджера.



Чтобы создать стикер, необходимо нажать на кнопку «+» в разделе стикеров в поле ввода сообщения. Созданные стикеры можно отправлять в чатах или добавлять в собственные наборы стикеров с возможностью общего доступа.

При добавлении стикера в коллекцию пользователю предлагается выбрать подходящие эмодзи из перечня, созданного на основе анализа изображения с применением алгоритмов искусственного интеллекта.