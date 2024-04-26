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Telegram начал рекомендовать каналы пользователям

Источник:
Sibnet.ru
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Telegram получил масштабное обновление, в частности, теперь он рекомендует каналы на похожие темы, за которыми следит пользователь, сообщается в блоге мессенджера. Кроме этого, премиальная подписка позволяет смотреть истории других в режиме инкогнито в течение 25 минут.

Также пользователь может транслировать свою геопозицию в реальном времени в личный чат или группу на неопределенный срок с помощью нового варианта «Пока не отключу». Появилась возможность указывать свой канал и дату рождения в профиле.

При модерации групп администраторы могут выбирать сразу несколько сообщений и совершать несколько действий одновременно. В новом меню можно отдельно указать, какие меры будут применены к каждому из авторов выделенных сообщений: можно ограничить права пользователей в группе вместо полной блокировки.

Администраторы групп с более чем 200 участниками теперь могут включить активный режим антиспам-фильтра — мессенджер будет автоматически находить и ограничивать подозрительных участников.

Владельцы коллекционных адресов могут привязывать их к своим аккаунтам или каналам в Telegram, список таких адресов отображается в профиле пользователя — при необходимости можно посмотреть, когда пользователь его приобрел и за какую сумму.

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se 34

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ager

90-е годы демографическая яма была, как раз эти года сейчас в возрасте 30-35 лет, еще и война помогает

pepelmetal

Хахахах рогулей жизнь ничему не учит!

Asd10

Понятное дело. Ещё слишком много хохлов на Украине. Западу надо штоб вас совсем не осталось.