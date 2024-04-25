«Яндекс Карты» получили обновление для любителей гулять пешком

Компания «Яндекс» обновила свое фирменное картографическое приложение «Яндекс Карты», чтобы сделать его удобнее для любителей гулять пешком. Теперь в нем показываются перепады высот для каждого выбранного пешего маршрута.

В приложении показываются не только перепады высот, но и указываются крутые подъемы и спуски, лестницы. Также в режиме навигации обзор меняется так, чтобы пользователь мог понять, что его ждет дальше.

Кроме того, при выбранном маршруте указывается примерно количество шагов. Отмечается, что это позволит любителю пешей ходьбы лучше рассчитать силы при планировании маршрута прогулки.

Также появились функции для велосипедистов и людей, использующих самокаты. В «Яндекс Картах» теперь показываются маршруты велодорожек, хорошо видны тротуары и тропинки. Кроме этого, пользователя предупреждают, придется или нет съезжать на проезжую часть.