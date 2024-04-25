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«Яндекс Карты» получили обновление для любителей гулять пешком

Источник:
Sibnet.ru
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Компания «Яндекс» обновила свое фирменное картографическое приложение «Яндекс Карты», чтобы сделать его удобнее для любителей гулять пешком. Теперь в нем показываются перепады высот для каждого выбранного пешего маршрута.

В приложении показываются не только перепады высот, но и указываются крутые подъемы и спуски, лестницы. Также в режиме навигации обзор меняется так, чтобы пользователь мог понять, что его ждет дальше.

Кроме того, при выбранном маршруте указывается примерно количество шагов. Отмечается, что это позволит любителю пешей ходьбы лучше рассчитать силы при планировании маршрута прогулки.

Также появились функции для велосипедистов и людей, использующих самокаты. В «Яндекс Картах» теперь показываются маршруты велодорожек, хорошо видны тротуары и тропинки. Кроме этого, пользователя предупреждают, придется или нет съезжать на проезжую часть.

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corrector

Отберут у нас 5 млрд. долл, зачит надо отобрать у них ВСЁ, что есть на территории РФ. принадлежащее...

volodey19760802

Ну всё правильно. Сама же отказалась от сборной выбрав нейтральный статус...

ld_andrey

РФ и Китай предложили внести правки в эту резолюцию, чтобы запретить выводить на орбиту любое оружие...

nicollaich

Да вы шо???У нас не делают гвозди и галоши.Микросхемы мы вытаскиваем из стиральных машин. Какой спутник-шмутник?