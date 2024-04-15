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«Металлург» и «Автомобилист» проведут решающий матч

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал КХЛ

Решающий, седьмой матч между «Металлургом» и «Автомобилистом» пройдет в понедельник, в 17.00 по мск. Победитель отправится в финал Кубка Гагарина.

«Металлург» вышел в плей-офф с первой строчки турнирной таблицы, «Автомобилист» — с пятой.

В гонке за Кубком Гагарина «Авто» в первом раунде выбил титулованный «Ак Барс» (4:1), затем уверенно разобрался со СКА (4:1).

«Металлургу» в первом туре достался «Амур», с которым серия завершилась со счетом 4:2, такая же прошла серия со «Спартаком».

Для обеих команд полуфинальная серия стала самой длительной и напряженной за весь плей-офф. При этом для команды из Екатеринбурга полуфинал уже лучший результат за всю историю существования клуба. Ранее их высшим результатом был четвертьфинал.

Букмекеры отдают предпочтение победе «Металлурга», аргументируя это большим опытом «Магнитки» в плей-офф и преимуществом домашнего льда.

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