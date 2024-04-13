Россиянин оформил хет-трик в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флеймс» оказался сильнее «Анахайм Дакс». В составе победителей хет-трик оформил бывший нападающий петербургского СКА Андрей Кузьменко.

Встреча прошла в Анахайме на арене «Хонда Центр» и завершилась победой команды гостей со счетом 6:3. У победителей кроме россиянина по разу отличились Эндрю Манджапане, Назем Кадри и Коннор Зари.

У проигравшей команды голы на свой счет записали Сэм Коланьэло, Фрэнк Ватрано и Олен Целльвегер. «Калгари» набрал 77 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Анахайм» с 57 очками идет строчкой ниже.

Обе команды досрочно лишились шансов на попадание в плей-офф Кубка Стэнли и завершат сезон по истечении регулярного чемпионата, который завершается 19 апреля.