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Россиянин оформил хет-трик в матче НХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флеймс» оказался сильнее «Анахайм Дакс». В составе победителей хет-трик оформил бывший нападающий петербургского СКА Андрей Кузьменко.

Встреча прошла в Анахайме на арене «Хонда Центр» и завершилась победой команды гостей со счетом 6:3. У победителей кроме россиянина по разу отличились Эндрю Манджапане, Назем Кадри и Коннор Зари.

У проигравшей команды голы на свой счет записали Сэм Коланьэло, Фрэнк Ватрано и Олен Целльвегер. «Калгари» набрал 77 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Анахайм» с 57 очками идет строчкой ниже.

Обе команды досрочно лишились шансов на попадание в плей-офф Кубка Стэнли и завершат сезон по истечении регулярного чемпионата, который завершается 19 апреля.

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mosquito__2010

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GammiPluh

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