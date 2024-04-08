Обязательную регистрацию мобильных устройств проработают в России

Сенатор Артем Шейкин обратился в Роскомнадзор с предложением ввести обязательную регистрацию мобильных устройств в сетях сотовых операторов путем предоставления абонентом оператору IMEI-кода — уникального серийного номера устройства.

Для этого предлагается внести изменения в Федеральный закон «О связи», которые обяжут пользователей услугами связи предоставлять оператору связи при оформлении сим-карты наряду с паспортными данными IMEI-код устройства, на котором сим-карту планируется использовать.

Шейкин отметил, что для реализации этого предложения необходимо предусмотреть срок, в течение которого «все действующие абоненты должны пройти регистрацию своих устройств связи».

Регистрацию во избежание фальсификации данных предлагается проводить в офисах операторов сотовой связи, МФЦ, а также через портал «Госуслуг». Благодаря реализации данного предложения операторы связи будут иметь единый реестр абонентов и IMEI-кодов устройств.

По мнению сенатора, это значительно усложнит преступникам использование нелегальных сим-карт. В случае непрохождения абонентами регистрации до определенного срока операторы связи могут быть наделены полномочиями приостановить предоставление услуг связи таким абонентам.

Если абоненту потребуется сменить устройство или сим-карту, то предыдущая регистрация будет отменена. Пользователю потребуется пройти ее заново, подтвердив при этом свои паспортные данные.