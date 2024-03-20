Microsoft Office 2024 будет работать без подписки

Американская корпорация Microsoft выпустит новую версию офисного пакета приложений Office, не требующего подписки и подключения к интернету.

Предварительная версия Microsoft Office 2024 выйдет в апреле 2024 года, а полноценный запуск состоится позднее в 2024 году. Приобрести пакет Office 2024 можно будет за единовременный платеж, рекомендованная стоимость — от 149 долларов.

В отличие от сервиса Microsoft 365, Office 2024 не будет требовать постоянного интернет-соединения. Пакет приложения будет совместим с 32- и 64-разрядными операционными системами Windows 11, Windows 10 и MacOS.

В Office 2024 не будут интегрированы нейросетевые функции, однако Excel получит десятки улучшений, в Outlook переработают инструменты организации и поиска собраний. При этом в пакете будет отсутствовать приложение Publisher, поддержка которого прекратится в 2026 году.