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Нейросеть Sora станет доступна всем желающим

Источник:
The Wall Street Journal
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Компания OpenAI выпустит свою нейросеть Sora в открытый доступ. Публичная версия станет доступна всем желающим до конца 2024 года.

Сейчас доступ к нейросети Sora имеет только ограниченный круг тестировщиков. Среди них — выбранные компанией дизайнеры, художники, иллюстраторы и представители других творческих профессий.

Sora — нейросеть, способная генерировать реалистичные видео в высоком качестве по текстовому запросу. Эксперименты показали, что в некоторых случаях люди не могут отличить такие ролики от настоящих съемок.

Разработчики ранее отмечали, что в будущем хотят добавить в Sora возможность генерировать звук для созданных видео. Также OpenAI намерена дать возможность людям редактировать контент в видео, созданных при помощи Sora.

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korvinsS

Просто хотели избавится вот и нашли повод.

pinta666

у нас не вампиры,а упыри.И это другое.

muroroa

А Стоянов сказал, что вампирам в России никогда так хорошо ни жилось как при Путине.

-2rist-

новость звучит как будто это чья то заслуга, а не следствие международных отношений.