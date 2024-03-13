Нейросеть Sora станет доступна всем желающим

Компания OpenAI выпустит свою нейросеть Sora в открытый доступ. Публичная версия станет доступна всем желающим до конца 2024 года.

Сейчас доступ к нейросети Sora имеет только ограниченный круг тестировщиков. Среди них — выбранные компанией дизайнеры, художники, иллюстраторы и представители других творческих профессий.

Sora — нейросеть, способная генерировать реалистичные видео в высоком качестве по текстовому запросу. Эксперименты показали, что в некоторых случаях люди не могут отличить такие ролики от настоящих съемок.

Разработчики ранее отмечали, что в будущем хотят добавить в Sora возможность генерировать звук для созданных видео. Также OpenAI намерена дать возможность людям редактировать контент в видео, созданных при помощи Sora.