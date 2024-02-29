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Новое обновление сломало смартфоны Xiaomi

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Xiaomi выпустила обновление для своих смартфонов, которое приводит к серьезным сбоям в работе устройств по всему миру.

Предположительно, проблемы возникают из-за обновления шторки быстрого доступа, которое содержалось в последнем патче для MIUI 14 и HyperOS, пишет Wylsacom Red. После установки обновления смартфоны перестают загружаться и входят в режим постоянной перезагрузки.

Единственный способ восстановить работоспособность смартфона — выполнить полный сброс настроек в Recovery Menu. Однако в таком случае все данные пользователя, включая приложения и фотографии, будут удалены.

Компания Xiaomi пока не прокомментировала ситуацию и не предложила решения. Владельцам смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco рекомендуется отключить автоматическое обновление, чтобы избежать повреждения устройства.

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