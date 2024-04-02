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Очереди на электромобиль Xiaomi SU7 растянулись на семь месяцев

Источник:
Sibnet.ru
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Xiaomi SU7
Фото: © Xiaomi Automobile

Поставок первого электромобиля Xiaomi SU7 придется ждать от четырех до семи месяцев, сообщила компания.

Xiaomi запустила продажи электромобиля 29 марта, за сутки число предварительных заказов достигло почти 90 тысяч.

Поставки стандартной модели SU7 и SU7 Pro составят от четырех месяцев до полугода, приводит Reuters данные автомобильного приложения Xiaomi. Самую дорогую модель SU7 Max покупатели будут ждать до семи месяцев.

Xiaomi вышла на рынок электрокаров в непростое время, когда за внимание потребителей соперничают более 40 брендов. О скидках заявили Aito, поддерживаемая Huawei, Xpeng и Chery.

Xiaomi SU7 — электрический седан и дизайном, напоминающим спортивные Porsche Taycan и Panamera. Запас хода — от 700 от 830 километров. Цены начинаются от 215,9 тысячи юаней (2,8 миллиона рублей).

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Топ комментариев

Alhazred

А Хуссейна накачивали деньгами и вооружением? Твоя аналитика на уровне детского сада. Не надоело позориться...

nicollaich

Пошла накачка волны народного гнева.

scorpion2777

Потому что уничтожали на своём пути всех гражданских. Фашисты.

DEMON01

опять байден цены поднял , ну что за человек ни как не успокоится.