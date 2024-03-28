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Стартовали продажи первого электрокара Xiaomi

Источник:
Sibnet.ru
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Xiaomi SU7
Фото: © Xiaomi

Продажи первого электромобиля Xiaomi — SU7 — начались в Китае, модель будет стоить дешевле 500 тысяч юаней (6,5 миллиона рублей).

SU7 доступен для предзаказа в 59 магазинах Xiaomi в 29 китайских городах. Через некоторое время дебютный автомобиль появится на зарубежных рынках.

Xiaomi SU7 — седан длиной 4,9 метра. У него рельефный капот, панорамная крыша, объединенный в один блок фонари. Запас хода — до 800 километров на одной зарядке аккумулятора. SU7 может развивать скорость до 265 километров в час.

«Наша цель — сделать Xiaomi SU7 самым красивым, удобным для вождения и "умным" седаном в ценовой категории ниже 500 тысяч юаней», — писал глава компании Лэй Цзюнь в соцсети Weibo.

Агентство «Цайлянь» со ссылкой на источники сообщало, что базовая комплектация электрокара будет стоить порядка 266 тысяч юаней (3,4 миллиона рублей), топовая версия — от 336 тысяч юаней (4,6 миллиона рублей). Цены на Model S от Tesla в Китае начинаются с 698,9 тысячи юаней, на Model 3 — с 245,9 тысячи юаней.

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Авто #Автопром #Авторынок #Фишки Xiaomi
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