Xiaomi продала 10 тыс. авто за четыре минуты

Xiaomi продала первые 10 тысяч электромобилей SU7 за четыре минуты, сообщил генеральный директор компании Лэй Цзюнь.

Продажи Xiaomi SU7 стартовали 28 марта. По словам гендиректора компании, за семь минут с начала презентации были заказаны 30 тысяч машин.

Xiaomi SU7 будет доступен в трех вариантах, они отличаются мощностью батареи и, соответственно, запасом хода:

Xiaomi SU7 : разгон до 100 км/ч за 5,28 с, максимум 210 км/ч, батарея 73,6 кВтч, запас хода 700 км, автопилот Xiaomi Pilot Pro; стоимость — от 215,9 тысячи юаней (2,8 миллиона рублей);





: разгон до 100 км/ч за 5,28 с, максимум 210 км/ч, батарея 73,6 кВтч, запас хода 700 км, автопилот Xiaomi Pilot Pro; стоимость — от 215,9 тысячи юаней (2,8 миллиона рублей); Xiaomi SU7 Pro : разгон до 100 км/ч за 5,7 с, максимум 210 км/ч, батарея 94,3 кВтч, запас хода 830 км), автопилот Xiaomi Pilot Max; стоимость — от 249,9 тысячи юаней (3,1 миллиона рублей);





: разгон до 100 км/ч за 5,7 с, максимум 210 км/ч, батарея 94,3 кВтч, запас хода 830 км), автопилот Xiaomi Pilot Max; стоимость — от 249,9 тысячи юаней (3,1 миллиона рублей); Xiaomi SU7 Max: разгон до 100 км/ч за 2,78 с, максимум 265 км/ч, батарея 101 кВтч, запас хода 800 км, автопилот Xiaomi Pilot Max. стоимость — от 299,9 тысячи юаней (3,9 миллиона рублей).

У всех Xiaomi SU7 есть выдвижной спойлер, безрамочные двери, панорамная крыша, два багажника, встроенный мини-холодильник, беспроводные зарядки для смартфонов и стереосистема из 25 динамиков.

Авто будет доступно в девяти цветах: лазурный, титаново-серый, темно-оливковый, пурпурный, жемчужно-белый, метеоритно-голубой, кембрийско-серый, бриллиантово-черный и лавово-оранжевый. Сам салон может быть выполнен в сером, светло-красном, фиолетовом и черных цветах.