Paint получит удивительную функцию доработки рисунков

Графический редактор Microsoft Paint получит возможность дорабатывать рисунки пользователей с помощью нейросетей.

В Paint появится функция LiveCanvas («Живой холст»). Такое же название носит генератор изображений сервиса Leonardo AI. С его помощью пользователь может получить улучшенную версию своего рисунка через нейросети.

Например, если изобразить обычный желтый круг, нейросеть превратит его в красивое изображение Солнца. В зависимости от текстового запроса степень обработки начального рисунка может быть разной.

Информацию о появлении новой функции распространил инсайдер под ником PhantomOcean 3. Разработчики ее никак не прокомментировали. Однако Microsoft Paint уже использует возможности нейросетей — в редакции есть поддержка платформы DALL-E.