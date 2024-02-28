Telegram начнет платить деньги владельцам каналов

Telegram запускает монетизацию рекламы, со следующего месяца владельцы каналов начнут получать до 50% от дохода с рекламы, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«В марте рекламная платформа Telegram официально откроется для всех рекламодателей почти в 100 новых странах. Владельцы каналов в этих странах начнут получать 50% от любого дохода, который Telegram получает от показа рекламы на своих каналах», — написал Дуров в своем телеграм-канале.

Речь о рекламе, которую размещает сама платформа, ее видят пользователи без подписки Premium. Для переводов за рекламу Telegram будет использовать фирменный блокчейн TON, уточнил Дуров.

Сразу после сообщения курс TON на Coinbase резко вырос — на 11,47%, стоимость токена превысила 223 рубля. Криптовалюта TON позволяет проводить цифровые платежи непосредственно в Telegram.