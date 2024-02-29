Что произойдет с VPN с 1 марта

Роскомнадзор (РКН) с 1 марта начнет ограничивать в России доступ к информации о способах обхода блокировок.

«С 1 марта 2024 года вводится норма, ограничивающая доступ к материалам, которые информируют и популяризируют подобные средства», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Блокировка VPN-сервисов проводится уже довольно давно. При этом Роскомнадзор блокирует не все сервисы, а только те, которые были замечены в противозаконной деятельности, и без всяких дополнительных норм.

VPN-сервисы — это специальные программы, позволяющие обходить блокировку сайтов и социальных сетей.

«Данный закон направлен не на блокировку VPN-сервисов, а на запрет их популяризации. С марта Роскомнадзор будет удалять из Интернета всю информацию о запрещенных приложениях, а также ограничит их поисковую выдачу»,— сообщил «Ъ-Кубань» адвокат Александр Валявский.