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Что произойдет с VPN с 1 марта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Роскомнадзор (РКН) с 1 марта начнет ограничивать в России доступ к информации о способах обхода блокировок.

«С 1 марта 2024 года вводится норма, ограничивающая доступ к материалам, которые информируют и популяризируют подобные средства», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Блокировка VPN-сервисов проводится уже довольно давно. При этом Роскомнадзор блокирует не все сервисы, а только те, которые были замечены в противозаконной деятельности, и без всяких дополнительных норм.

VPN-сервисы — это специальные программы, позволяющие обходить блокировку сайтов и социальных сетей.

«Данный закон направлен не на блокировку VPN-сервисов, а на запрет их популяризации. С марта Роскомнадзор будет удалять из Интернета всю информацию о запрещенных приложениях, а также ограничит их поисковую выдачу»,— сообщил «Ъ-Кубань» адвокат Александр Валявский.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Ты тут срач разводишь потому что работу найти не можешь ?

Killer X

Не думаю что Карлсон платил Путину за интервью, как этого потребовал Борис Джонсон например.

snoo

бееедненький, скучаешь по любимому галкину?

GammiPluh

Через некоторое время все за Днепром станет для Украины стратегически незначимым