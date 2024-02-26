Клубы КХЛ проведут последние матчи регулярного чемпионата

Клубы Континентальной хоккейной лиги в понедельник, 26 февраля, проведут заключительные матчи регулярного чемпионата. Плей-офф стартует с 29 февраля.

Из 23 клубов завершили все игры только пять уже отыграли все матчи. Это «Автомобилист», «Нефтехимик», СКА, «Локомотив» и «Сочи».

Для некоторых команд последний матч станет решающим. Например, лидерство в турнирной таблице в Восточной конференции до сих пор вакантно — его может занять как «Металлург», так и «Авангард».

Плей-офф стартует с четверга, 29 февраля. Уже известно, что СКА сыграет с ЦСКА или «Торпедо», при условии, что красно-белые проиграют московскому «Динамо», а «Торпедо» обыграет «Ладу».