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Клубы КХЛ проведут последние матчи регулярного чемпионата

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал ЦСКА

Клубы Континентальной хоккейной лиги в понедельник, 26 февраля, проведут заключительные матчи регулярного чемпионата. Плей-офф стартует с 29 февраля.

Из 23 клубов завершили все игры только пять уже отыграли все матчи. Это «Автомобилист», «Нефтехимик», СКА, «Локомотив» и «Сочи».

Для некоторых команд последний матч станет решающим. Например, лидерство в турнирной таблице в Восточной конференции до сих пор вакантно — его может занять как «Металлург», так и «Авангард».

Плей-офф стартует с четверга, 29 февраля. Уже известно, что СКА сыграет с ЦСКА или «Торпедо», при условии, что красно-белые проиграют московскому «Динамо», а «Торпедо» обыграет «Ладу».

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mosquito__2010

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Невезучий

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Asd10

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Asd10

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