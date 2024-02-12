WhatsApp получил полезную функцию быстрых звонков

Бета-версия WhatsApp получила полезную опцию — во вкладке «Звонки» появился раздел «Избранное». Он позволяет совершать быстрые звонки.

Пользователь может добавить в папки «Избранное» своих родных и близких. Если нажать на аватар контакта, начнется голосовой вызов с возможностью перейти в режим видеозвонка, пишет портал WABetaInfo.

«Эта функция в очередной раз отражает стремление разработчиков улучшить взаимодействие с пользователями за счет предоставления им более персонализированных возможностей общения», — говорится в сообщении.

На сегодня опция находится на стадии разработки и будет доступна в будущем обновлении для веб-версии.