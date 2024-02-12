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Число поддельных сайтов в Рунете за год выросло втрое

Источник:
«Известия»
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Эксперты в 2023 году в Рунете выявили втрое больше фишинговых доменов, чем годом ранее, сообщил руководитель проектов Координационного центра доменов .RU/.РФ Евгений Панков.

Всего за год было обнаружено почти 50 тысяч поддельных сайтов, а за январь 2024 года — уже почти 5 тысяч, что больше, чем в декабре, рассказал «Известиям» Панков.

Об увеличении втрое числа блокировок мошеннических ресурсов в Рунете сообщили и в Роскомнадзоре. «Фишинговые ресурсы представляют существенную опасность. Пожаловаться на такой подозрительный сайт можно через портал "ИС Антифишинг"», — посоветовали в ведомстве.

«Лаборатория Касперского» только в январе 2024 года предотвратила почти 12 миллионов попыток перехода пользователей на фишинговые сайты и скам-ресурсы, отметила старший контент-аналитик компании Ольга Свистунова.

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Топ комментариев

pepelmetal

Не мешало бы им каждому "репарации" в виде ланцетов отправить

GammiPluh

Они по другому не умеют, недостаток образования сказывается

GammiPluh

Кое кто сейчас выдвинет свое противоположенное "экспертное" мнение

Asd10

Это и ёжику понятно как два пальца об асфальт. Ещё бы стравить Россию и Китай, и тогда у НАТО всё получится....