Число поддельных сайтов в Рунете за год выросло втрое

Эксперты в 2023 году в Рунете выявили втрое больше фишинговых доменов, чем годом ранее, сообщил руководитель проектов Координационного центра доменов .RU/.РФ Евгений Панков.

Всего за год было обнаружено почти 50 тысяч поддельных сайтов, а за январь 2024 года — уже почти 5 тысяч, что больше, чем в декабре, рассказал «Известиям» Панков.

Об увеличении втрое числа блокировок мошеннических ресурсов в Рунете сообщили и в Роскомнадзоре. «Фишинговые ресурсы представляют существенную опасность. Пожаловаться на такой подозрительный сайт можно через портал "ИС Антифишинг"», — посоветовали в ведомстве.

«Лаборатория Касперского» только в январе 2024 года предотвратила почти 12 миллионов попыток перехода пользователей на фишинговые сайты и скам-ресурсы, отметила старший контент-аналитик компании Ольга Свистунова.