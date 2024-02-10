Футбольные арбитры начнут показывать игрокам синие карточки

Международный совет футбольных ассоциаций протестирует синие карточки. Новые правила позволят наказывать игроков за споры с арбитром и тактические фолы.

Если игроку покажут синею карточку, нарушитель должен будет покинуть поле на десять минут, пишет The Telegraph. За две синие или комбинацию синей и желтой карточек футболист будет получать уже красную карточку.

Нововведение пока не планируется использовать в турнирах высшего уровня, таких как Лига чемпионов. Например, Федерация футбола Англии собирается внедрить синие карточки в матчах национального кубка.

Желтая и красная карточки были впервые показаны на чемпионате мира в Мексике в 1970 году. До 2023 года число карточек в футболе оставалось неизменным. В прошлом году FIFA ввела белую карточку, но не для демонстрации наказания, а чтобы отметить честность участников матча.