Россия проведет массовое уничтожение устройств Apple

Россия уничтожит порядка 120 тысяч единиц устройств Apple после введения запрета на использование такой техники госслужащими и чиновниками, сообщил в своем телеграм-канале ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«После введения запрета для госслужащих и чиновников на использование техники Apple, по всей стране идут тендеры на уничтожение оной», — написал эксперт, приведя в пример недавние торги в городской администрации Перми.

Он уточнил, что оставлять такую технику нельзя, она должна быть физически уничтожена. По оценкам Mobile Research Group, в общей сложности в России собираются уничтожить около 120 тысяч единиц техники Apple. Их остаточная стоимость на вторичном рынке оценивается в 2 миллиарда рублей.

В прошлом году сразу несколько российских ведомств и государственных компаний ввели запрет для своих сотрудников на использование телефонов iPhone и планшетов iPad в служебных целях. В частности, такие запреты стали действовать в РЖД, Минцифры, Минтрансе, Минпромторге, Росавиации.