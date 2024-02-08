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Россия проведет массовое уничтожение устройств Apple

Источник:
Sibnet.ru
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Россия уничтожит порядка 120 тысяч единиц устройств Apple после введения запрета на использование такой техники госслужащими и чиновниками, сообщил в своем телеграм-канале ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«После введения запрета для госслужащих и чиновников на использование техники Apple, по всей стране идут тендеры на уничтожение оной», — написал эксперт, приведя в пример недавние торги в городской администрации Перми.

Он уточнил, что оставлять такую технику нельзя, она должна быть физически уничтожена. По оценкам Mobile Research Group, в общей сложности в России собираются уничтожить около 120 тысяч единиц техники Apple. Их остаточная стоимость на вторичном рынке оценивается в 2 миллиарда рублей.

В прошлом году сразу несколько российских ведомств и государственных компаний ввели запрет для своих сотрудников на использование телефонов iPhone и планшетов iPad в служебных целях. В частности, такие запреты стали действовать в РЖД, Минцифры, Минтрансе, Минпромторге, Росавиации.

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rumatam

что за идиотские сказки..............

olegsbeglov

Возможно особо крупного эффекта и не будет. Но будет интересно посмотреть на новые истерики

GammiPluh

Я бы в их морепродуктах тоже бы муху-горбатку поискал

fireworker

Зачем лепить муху-горбатку, обязательный ритуал? Сказали просто "вы - недружественны", больше с вами...