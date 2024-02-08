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Хакеры устроили атаку с помощью умных зубных щеток

Источник:
Tomshardware.com
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Хакеры использовали для масштабной DDoS-атаки на сайт швейцарской компании сразу три миллиона умных зубных щеток. В результате фирма понесла крупные убытки.

Уязвимость зубных щеток объясняется их операционной системой, основанной на Java. Обычно эти устройства используются для отслеживания и улучшения привычек пользователей в области гигиены полости рта.

Однако хакеры смогли заразить зубные щетки вредоносным программным обеспечением. В результате они стали частью сети подконтрольных хакерам устройств, пишет издание Aargauer Zeitung.

Эксперты отмечают, что каждое устройство, подключенное к интернету, является потенциальной целью для хакеров, которые непрерывно ищут уязвимости. В результате зараженными оказываются самые неожиданные гаджеты.

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Топ комментариев

rumatam

что за идиотские сказки..............

olegsbeglov

Возможно особо крупного эффекта и не будет. Но будет интересно посмотреть на новые истерики

GammiPluh

Я бы в их морепродуктах тоже бы муху-горбатку поискал

fireworker

Зачем лепить муху-горбатку, обязательный ритуал? Сказали просто "вы - недружественны", больше с вами...