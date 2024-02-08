Хакеры устроили атаку с помощью умных зубных щеток

Хакеры использовали для масштабной DDoS-атаки на сайт швейцарской компании сразу три миллиона умных зубных щеток. В результате фирма понесла крупные убытки.

Уязвимость зубных щеток объясняется их операционной системой, основанной на Java. Обычно эти устройства используются для отслеживания и улучшения привычек пользователей в области гигиены полости рта.

Однако хакеры смогли заразить зубные щетки вредоносным программным обеспечением. В результате они стали частью сети подконтрольных хакерам устройств, пишет издание Aargauer Zeitung.

Эксперты отмечают, что каждое устройство, подключенное к интернету, является потенциальной целью для хакеров, которые непрерывно ищут уязвимости. В результате зараженными оказываются самые неожиданные гаджеты.