Защита Валиевой не смогла доказать версию о дедушке

Защита Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) не смогла доказать, что дед фигуристки принимал триметазидин, из-за чего ее допинг-проба показала положительный результат.

В суде была представлена версия, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой через десерт, приготовленный дедушкой. Первоначально, когда решался вопрос о допуске спортсменки на личные соревнования на Олимпиаде в Пекине, фигурировал вариант со стаканом.

Сторона защиты утверждала, что Геннадий Соловьев (отец бывшего партнера матери Валиевой) страдает от заболевания сердца. Он возил Камилу на тренировки и иногда готовил ей еду. Он без рецепта покупал «Предуктал», который содержит триметазидин, пишет The Times со ссылкой на материалы CAS (мотивировочная часть решения будет официально опубликована через 30 дней после даты решения).

Иногда Соловьев измельчал таблетки дома на кухне, потому что ему было трудно проглотить их целиком. Защита не смогла предоставить никаких доказательств того, что Соловьев принимал препарат: ни видео из дома, ни рецептов. Ни он, ни его жена в слушаниях не участвовали.

Валиева дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил на четыре года с 25 декабря 2021 года. Все полученные ее результаты аннулированы — она лишена девяти медалей, в том числе золота Олимпиады и чемпионата Европы. Фигуристке запрещено тренироваться и выступать в шоу, где есть господдержка.