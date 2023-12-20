Нейросеть определит владельцев анонимных телеграм-каналов

Российские разработчики из компании T.Hunter представили нейросеть под названием «Товарищ майор», которая способна идентифицировать администраторов и владельцев анонимных каналов.

Нейросеть по своему алгоритму действует наподобие настоящего следователя — она проверяет описание канала, сведения в сообщениях и встроенных чатах, при этом соответствующий анализ ведется очень быстро.

«В основе ИИ лежит одна из наиболее распространенных текстовых нейросетей, которая работает на серверах нашей компании», — пояснил руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

Нейросеть собирает и изучает множество данных, включая сведения об администраторах из описания канала, его архивных копий, сообщений, метаданных опубликованных файлов, подписях к сообщениям, встроенном чате, стикерпаках, документах и видеороликах.

Также нейросеть может проверять юридических лиц по ИНН и выдавать общую информацию, включая срок существования, численность сотрудников, уставный капитал, адрес регистрации. В дальнейшем ИИ обучат исследовать аккаунты в социальных сетях и адреса электронной почты.