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МТС запустил аналог YouTube

Источник:
Sibnet.ru
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МТС запустил тестирование платформы Nuum, которая представляет собой аналог YouTube, сообщает пресс-служба оператора. Полноценный запуск проекта намечен на 2024 год.

Пользователи на новой платформе могут проводить стримы, загружать и смотреть видео в горизонтальном и вертикальном форматах. Nuum доступен в веб-версии для десктопов и мобильных устройств на сайте nuum.ru, а также в магазинах приложений App Store и Google Play.

На стартовом этапе в Nuum можно найти большое количество видеоконтента от блогеров и других авторов, которые активно участвуют тестировании. В ближайшее время компания намерена доработать ключевые функции совместно с пользователями.

Цель бета-тестирования — доработать ключевые функции совместно с пользователями и сделать продукт, который максимально отвечает потребностям зрителей, создателей контента и рекламодателей. Обновления планируется внедрять каждые две-три недели.

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Топ комментариев

scorpion2777

Главная причина провала ВСУ - не с теми связались.

Alhazred

Кто его допустил управлять ЦРУ? С такой "качественной" аналитикой его и в подотдел очистки комунхоза...

mosquito__2010

Один недоумок у власти кидает предъяву другому недоумку у власти. Цирк с конями.

GammiPluh

Ну не мог же агент сахарок наврать украинцам об долгожданной перемоге... ну он же говорил что русских...