МТС запустил аналог YouTube

МТС запустил тестирование платформы Nuum, которая представляет собой аналог YouTube, сообщает пресс-служба оператора. Полноценный запуск проекта намечен на 2024 год.

Пользователи на новой платформе могут проводить стримы, загружать и смотреть видео в горизонтальном и вертикальном форматах. Nuum доступен в веб-версии для десктопов и мобильных устройств на сайте nuum.ru, а также в магазинах приложений App Store и Google Play.

На стартовом этапе в Nuum можно найти большое количество видеоконтента от блогеров и других авторов, которые активно участвуют тестировании. В ближайшее время компания намерена доработать ключевые функции совместно с пользователями.

Цель бета-тестирования — доработать ключевые функции совместно с пользователями и сделать продукт, который максимально отвечает потребностям зрителей, создателей контента и рекламодателей. Обновления планируется внедрять каждые две-три недели.